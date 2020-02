TODAY

High: XX°

Low: XX°

Partly cloudy.

WEDNESDAY

High: XX°

Low: XX°

Mostly sunny.

THURSDAY

High: XX

Low: XX

Xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx.FRIDAY

High: XX

Low: XX

Xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx.

SATURDAY

High: XX

Low: XX

Xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx.

Today’s pollen count: X.X

Low on a scale of 0 to 12.