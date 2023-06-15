JEFFERSON CITY — Motorists who tucked away their fuel receipts over the last year will soon be eligible for another refund from the state of Missouri.
Starting July 1, drivers may submit receipt information to earn 5 cents back on every gallon of fuel purchased between July 1, 2022, and June 30.
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