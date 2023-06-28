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Arrests from June 20 to June 25

FAILURE TO APPEAR COURT APPEARANCE 06/20/2023 01:03:05 NATHAN SHAWN DAVIES 2605 MITCHELL AVE 01/03/2001 Warrant

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