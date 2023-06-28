Arrests from June 20 to June 25
FAILURE TO APPEAR COURT APPEARANCE 06/20/2023 01:03:05 NATHAN SHAWN DAVIES 2605 MITCHELL AVE 01/03/2001 Warrant
FAILURE TO APPEAR COURT APPEARANCE 06/20/2023 01:54:10 TIARA LEEAN SMITH 304 N 8TH ST 02/07/1988 Warrant
DWI/DUI 06/20/2023 01:54:10 TIARA LEEAN SMITH 304 N 8TH ST 02/07/1988 Warrant
FAILURE TO APPEAR COURT APPEARANCE 06/20/2023 20:50:59 DONNITA L PAYNE 1809 PARKVIEW AVE 03/28/1976 Warrant
FAILURE TO APPEAR COURT APPEARANCE 06/20/2023 23:42:38 JOHN MIKEL NICHOLS HOMELESS 03/06/1979 Warrant
FAILURE TO APPEAR COURT APPEARANCE 06/21/2023 02:18:42 CHANTAIA LOUISE BENNETT HOMELESS 08/12/1995 Warrant
FAILURE TO APPEAR COURT APPEARANCE 06/21/2023 02:30:33 DARRELL GENE SHOPBELL 2211 GARFIELD AVE 09/13/1960 Warrant
FAILURE TO APPEAR COURT APPEARANCE 06/21/2023 03:19:40 DIRK BARKER MARTIN 2117 MULBERRY ST 08/15/1981 Warrant
FAILURE TO APPEAR COURT APPEARANCE 06/21/2023 09:33:56 TAWNIE SUE WILLIAMS 1205 ANGELIQUE ST 07/21/1988 Warrant
RESIST/OBSTRUCT PERFORMANCE/DUTIES OF POLICE ON SCHOOL PREMISE 06/21/2023 09:34:48 TODD CHRISTOPHER VONLOH 277 HIGHTOWER RD 02/23/1982 City Charge
TRESPASS 06/21/2023 09:34:48 TODD CHRISTOPHER VONLOH 277 HIGHTOWER RD 02/23/1982 City Charge
STEALING-SHOPLIFTING 06/21/2023 09:34:48 TODD CHRISTOPHER VONLOH 277 HIGHTOWER RD 02/23/1982 City Charge
FAILURE TO APPEAR COURT APPEARANCE 06/21/2023 22:04:30 TARL DUSTIN WILLIAMS 1206 ANGELIQUE ST 02/12/1986 Warrant
FAILURE TO APPEAR COURT APPEARANCE 06/21/2023 22:47:56 INES MARIA ADILIA SALGADO 6612 CARNEGIE ST 07/02/1984 Warrant
FAILURE TO APPEAR COURT APPEARANCE 06/21/2023 23:29:36 Jackie R Leslie 1823 MULBERRY ST 01/06/1966 Warrant
OBSTRUCTS BY ACTION/INACTION DUTIES OF POLICE 06/22/2023 00:02:30 JAMES ANCEL MIGNERY HOMELESS 12/07/1985 City Charge
ASSAULT BODILY INJURY 06/22/2023 00:02:30 JAMES ANCEL MIGNERY HOMELESS 12/07/1985 City Charge
TRESPASS 06/22/2023 00:02:30 JAMES ANCEL MIGNERY HOMELESS 12/07/1985 City Charge
FAILURE TO APPEAR COURT APPEARANCE 06/22/2023 04:52:08 MARION RICHARD WHITE Jr. HOMELESS 06/28/1988 Warrant
FAILURE TO APPEAR COURT APPEARANCE 06/22/2023 16:28:45 KERI JO GARDNER 718 THOMPSON AVE 07/04/1984 Warrant
FAILURE TO APPEAR COURT APPEARANCE 06/22/2023 19:07:34 DESHON JALEN GOODWIN-JONES 2213 N 3RD ST 05/04/1994 Warrant
FAILURE TO APPEAR - MISDEMEANOR - FAILURE TO APPEAR 06/22/2023 19:07:34 DESHON JALEN GOODWIN-JONES 2213 N 3RD ST 05/04/1994 Warrant
TRESPASS 06/22/2023 20:29:40 BRADLEY QUINTON POLING HOMELESS 07/02/1982 City Charge
FAILURE TO APPEAR COURT APPEARANCE 06/23/2023 00:08:01 SHAWN MICHAEL HOSKINS 717 CORBY ST 10/07/1984 Warrant
ENTRY INTO DANGEROUS BUILDING 06/23/2023 00:08:01 SHAWN MICHAEL HOSKINS 717 CORBY ST 10/07/1984 Warrant
FAILURE TO APPEAR COURT APPEARANCE 06/23/2023 01:45:24 JENNIFER M NOLAN HOMELESS 06/26/1978 Warrant
RESISTING ARREST OF HIMSELF BY VIOLENCE/FORCE/FLEE 06/23/2023 01:45:24 JENNIFER M NOLAN HOMELESS 06/26/1978 Warrant
ENTRY INTO DANGEROUS BUILDING 06/23/2023 01:45:24 JENNIFER M NOLAN HOMELESS 06/26/1978 Warrant
RESISTING ARREST OF HIMSELF BY VIOLENCE/FORCE/FLEE 06/23/2023 01:56:09 JOSHUA N. C. MILLER HOMELESS 05/30/1984 City Charge
ENTRY INTO DANGEROUS BUILDING 06/23/2023 01:56:09 JOSHUA N. C. MILLER HOMELESS 05/30/1984 City Charge
ENTRY INTO DANGEROUS BUILDING 06/23/2023 02:25:22 AARON SCOTT HOFFMASTER 6533 WASHINGTON ST 08/26/1992 City Charge
FAILURE TO APPEAR COURT APPEARANCE 06/23/2023 04:59:57 ANDREW CHASE SCHREIER 712 S 10TH ST 01/18/1993 Warrant
FAILURE TO APPEAR COURT APPEARANCE 06/23/2023 08:10:19 COURTNEY ANN MC CARTHY 208 N 22ND ST 03/29/2004 Warrant
FAILURE TO APPEAR COURT APPEARANCE 06/23/2023 11:27:25 CODY C WOOD 1508 JULES ST 05/02/2001 Warrant
FAILURE TO APPEAR COURT APPEARANCE 06/24/2023 01:03:48 THOMAS ZECHARIAH COOPER 601 E LAKE BLVD 02/03/1971 Warrant
FAILURE TO APPEAR COURT APPEARANCE 06/24/2023 01:56:59 BRANDON D PERRY HOMELESS 02/28/1985 Warrant
DRUG POSSESSION 06/24/2023 05:07:13 DARYL WILLIAM BREUKLANDER HOMELESS ST 12/19/1962 City Charge
POSSESSION DRUG PARAPHERNALIA 06/24/2023 05:07:13 DARYL WILLIAM BREUKLANDER HOMELESS ST 12/19/1962 City Charge
DRUG POSSESSION 06/24/2023 05:36:56 EUGENE CARL CLINTON 1209 1/2 JULES ST ST 02/19/1959 City Charge
POSSESSION DRUG PARAPHERNALIA 06/24/2023 05:36:56 EUGENE CARL CLINTON 1209 1/2 JULES ST ST 02/19/1959 City Charge
DRINKING IN PUBLIC WAYS, PARKING GARAGES OR PARKS 06/24/2023 12:12:31 DARREN D WOODRICH 2514 N 5TH ST 09/27/1983 City Charge
FAILURE TO APPEAR COURT APPEARANCE 06/24/2023 14:11:46 SERECH ROLANDO LUDWIN 314 E COLORADO AVE 08/19/1998 Warrant
FAILURE TO APPEAR COURT APPEARANCE 06/24/2023 16:44:39 MEGAN ELLEN MILLER 210 N 8TH ST 09/25/1992 Warrant
Failure to pay fine and/or court costs or to appear - suspension of driver's license. 06/25/2023 01:11:04 Shawn P Ashford 4608 PICKETT RD 06/11/1974 Warrant
DRUG POSSESSION 06/25/2023 01:11:04 Shawn P Ashford 4608 PICKETT RD 06/11/1974 Warrant
FAILURE TO APPEAR COURT APPEARANCE 06/25/2023 08:24:16 DANIKA R SKINNER 208 HAMMOND ST 01/28/1973 Warrant
OBSTRUCTS BY ACTION/INACTION DUTIES OF POLICE 06/25/2023 09:03:21 ANDREW CHASE SCHREIER 712 S 10TH ST 01/18/1993 City Charge
DRIVING WHILE SUSPENDED OR REVOKED 06/25/2023 09:03:21 ANDREW CHASE SCHREIER 712 S 10TH ST 01/18/1993 City Charge
DWI/DUI 06/25/2023 16:25:57 ALEXANDER RABASSA 721 S 17TH ST 01/31/1959 City Charge
DRIVING WHILE SUSPENDED OR REVOKED 06/25/2023 19:44:13 Nathaniel Louis Burley 1612 DEWEY AVE 12/13/1996 City Charge
DWI/DUI 06/25/2023 19:44:13 Nathaniel Louis Burley 1612 DEWEY AVE 12/13/1996 City Charge
FAILURE TO APPEAR COURT APPEARANCE 06/25/2023 21:09:00 LINDA N JONES 1311 MITCHELL AVE 02/01/1970 Warrant
FAILURE TO APPEAR COURT APPEARANCE 06/25/2023 23:12:14 ASHLEY NICKOLE MCCLELLAN 13545 GLENA DR 04/22/1996 Warrant
TRESPASS 06/25/2023 23:43:23 JERRY NEPIOS 205 MICHIGAN AVE 02/02/1993 City Charge
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