Pittsburgh (Kansas) State University has announced its fall honors lists. Students on the lists in our area include:

Atchison, Kansas

Carlee D. Noll, Dean’s Scholastic Honors; and Morgan E. Perry, Dean’s Scholastic Honors.

Cummings, Kansas

Austin M. Bonnel, Deans’ Scholastic Honors.

Gower, Missouri

Josephine A. Fortney, Dean’s Scholastic Honors.

Hiawatha, Kansas

Molly K. Kettler, Dean’s Scholastic Honors; and Maleah A. Poole, Dean’s Scholastic Honors

Lathrop, Missouri

Hannah M. Frye, Dean’s Scholastic Honors; and Samantha Robbins, All A Scholastic Honors.

Platte City, Missouri

Sabrina G. Reyes, All A Scholastic Honors; and Shayla R. Kohler, Dean’s Scholastic Honors.

Princeton, Missouri

Ty B. Woltkamp, Dean’s Scholastic Honors.

Savannah, Missouri

Samantha L. Grennough, Dean’s Scholastic Honors.

Seneca, Kansas

Isaac J. Haverkamp, Dean’s Scholastic Honors; William J. Mitchell, Dean’s Scholastic Honors; and Josie A. Osterhaus, All A Scholastic Honors.

Smithville, Missouri

Skylar D. Brooks, All A Scholastic Honors; Sarah G. Coffman, All A Scholastic Honors; Jordan P. Cullen, Dean’s Scholastic Honors; Karington H. Kadel, All A Scholastic Honors; Trace D. Mosby, All A Scholastic Honors; and Jarin M. Nitsche, Dean’s Scholastic Honors

Trimble, Missouri

Baylee F. Dennis, All A Scholastic Honors; and Rylee Dennis, All A Scholastic Honors.