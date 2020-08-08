By Judge John Boeh
ANIMAL NEGLECTKailie Saliger, $75.
CARELESS DRIVINGCortland A. Winder, $75.Lorenzo D. Richey, $75.Jordan L. Pinzino, $75.
DAMAGE TO PROPERTYGregory James Fine, 5 days in jail.
DEFECTIVE VEHICLEAlexander Isaac Chavez, $50.Zhou X. Gao, $100.Thomas V. George, $100.Joseph A. Grier, $110.Elizabeth R. Davis, $90.Ashley Brooke Selecman, $100.Kimberly Ann Locklin, $100.Mary R. Reil, $50.50.Grace A. Lowrance, $100.Gadisa D. Yadessa, $75.Gabriel D. Brown, $100.Joshua John Kleimschmit, $110.Malcolm A. Deshields, $75.Raygin L. Wells, $50.Gracelyn A. Frakes, $100.Cheryl J. Angold, $100.Amra Muric, $100.Bruce Wayne Thompson, $100.Louis Courtez Braxton, $110.Christopher L. Dickens, $125.Alexandria J. Owens, $150.Payton T. Graves, $175.Nathaniel Boswell, $100.Richard Louis Bougher, $50.50.R.K. Kalus, $50.Jason Leigh Keller, $50.50.Travis Ray Coon, $25.Dominic D. Davis, $150.Mariana Ribeiro, $50.
DISORDERLY CONDUCTKayden J. Wallis, $100.Kayden J. Wallis, $50.Thomas Dalton Ingersoll, $100.Christopher D. Keck, $75.
DRIVING WHILE INTOXICATEDSkyler R. Trail, 2 years probation.
DRUG PARAPHERNALIABenjamin A. Sherlock, $100.Zakary Charles Ingraham, $100.Riley J. Hephner, $100.Kyleigh Mitchell, $100.April A. Moore, $100.Travis Ray Coon, $100.
DUTY TO REPORT ACCIDENTJordan L. Pinzino, $150.
FAILURE TO MAINTAIN FINANCIAL RESPONSIBILITYJordan L. Pinzino, $60.50.Jordan L. Pinzino, $60.50.Misty D. Lewis, $60.50.Logan T. Forbes, $60.50.Andrew Bromley, $60.50.Tyrell D. Hicks, $60.50.Derek R. Hansen, $60.50.Megan J. Pflugradt, $50.Danielle R. Botts, $50.Crystal D. Heckman, $50.Richard Lee Ratliff, $50.Floyd J. Miller, $60.50.Nova Christine Parker, $60.50.Gladys B. Fleck, $60.50.
FAILURE TO OBEY TRAFFIC CONTROL DEVICESharon Bannon, $60.50.David Lynn Dryer, $75.
FAILURE TO STOP (DUTY TO STOP)Bryan Kenneth England, $75.
FOLLOWING TOO CLOSEHayley A. Wineinger, $75.Maria De Los An Valdes-Salamando, $75.Rex Jones II, $75.Kayla Schuman, $75.Marlene H. Hebb, $75.Beverly Kay Denton, $75.
IMPROPER USE OF REGISTRATION/CERTIFICATECinda A. McNutt, $50.50.Floyd J. Miller, $50.50.Kalea D. Talbott, $50.50.
MAINTENANCE OF PROPERTY/PROHIBITED VEHICLEMickey Harrison, $100.
POSSESSION OF DRUGSDalton Allan Gwinn, $150.
RESISTING OR INTERFERING WITH ARRESTGregory James Fine, $250.
SPEEDINGDerek R. Hanses, $60.Jazmin O. Rosario, $50.50.Robert L. Todd, $60.50.Elia E. Dominguez, $60.50.Rachel D. Novack, $60.50.Nicholas C. Snyder, $60.50.David James Soil, $50.50.Jasper S. Smith, $50.50.Zachary B. Cornelius, $60.50.Marina Lelea Wehyee-Dudu, $60.50.Tiffany Rae Eckstein, $155.50.Zola A. Richey, $60.50.
STEALINGKyleigh Mitchell, $200.April A. Moore, 2 days in jail.April A. Moore, 2 days in jail.Tucker A. Marceau, 10 days in jail.Tucker A. Marceau, 20 days in jail.Benjamin D. Loyd, 6 months probation.
STOP SIGN VIOLATIONSHalie Ann Echo Riggs, $60.50.Mark Steve Boothroyd, $60.50.Steven M. Dee, $60.50.
VIOLATION, PENALTIES FOR DISREGARDING CITY CODESCharron P. McDaniel, 50.Nicholas Bundy, $50.Ronnie Lee Rice, $50.
YIELDING
Stephanie Marie Larison, $75.