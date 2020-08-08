Placeholder Court gavel
  • By Judge John Boeh

    • ANIMAL NEGLECT

  • Kailie Saliger, $75.

    • CARELESS DRIVING

  • Cortland A. Winder, $75.
  • Lorenzo D. Richey, $75.
  • Jordan L. Pinzino, $75.

    • DAMAGE TO PROPERTY

  • Gregory James Fine, 5 days in jail.

    • DEFECTIVE VEHICLE

  • Alexander Isaac Chavez, $50.
  • Zhou X. Gao, $100.
  • Thomas V. George, $100.
  • Joseph A. Grier, $110.
  • Elizabeth R. Davis, $90.
  • Ashley Brooke Selecman, $100.
  • Kimberly Ann Locklin, $100.
  • Mary R. Reil, $50.50.
  • Grace A. Lowrance, $100.
  • Gadisa D. Yadessa, $75.
  • Gabriel D. Brown, $100.
  • Joshua John Kleimschmit, $110.
  • Malcolm A. Deshields, $75.
  • Raygin L. Wells, $50.
  • Gracelyn A. Frakes, $100.
  • Cheryl J. Angold, $100.
  • Amra Muric, $100.
  • Bruce Wayne Thompson, $100.
  • Louis Courtez Braxton, $110.
  • Christopher L. Dickens, $125.
  • Alexandria J. Owens, $150.
  • Payton T. Graves, $175.
  • Nathaniel Boswell, $100.
  • Richard Louis Bougher, $50.50.
  • R.K. Kalus, $50.
  • Jason Leigh Keller, $50.50.
  • Travis Ray Coon, $25.
  • Dominic D. Davis, $150.
  • Mariana Ribeiro, $50.

    • DISORDERLY CONDUCT

  • Kayden J. Wallis, $100.
  • Kayden J. Wallis, $50.
  • Thomas Dalton Ingersoll, $100.
  • Christopher D. Keck, $75.

    • DRIVING WHILE INTOXICATED

  • Skyler R. Trail, 2 years probation.

    • DRUG PARAPHERNALIA

  • Benjamin A. Sherlock, $100.
  • Zakary Charles Ingraham, $100.
  • Riley J. Hephner, $100.
  • Kyleigh Mitchell, $100.
  • April A. Moore, $100.
  • Travis Ray Coon, $100.

    • DUTY TO REPORT ACCIDENT

  • Jordan L. Pinzino, $150.

    • FAILURE TO MAINTAIN FINANCIAL RESPONSIBILITY

  • Jordan L. Pinzino, $60.50.
  • Jordan L. Pinzino, $60.50.
  • Misty D. Lewis, $60.50.
  • Logan T. Forbes, $60.50.
  • Andrew Bromley, $60.50.
  • Tyrell D. Hicks, $60.50.
  • Derek R. Hansen, $60.50.
  • Megan J. Pflugradt, $50.
  • Danielle R. Botts, $50.
  • Crystal D. Heckman, $50.
  • Richard Lee Ratliff, $50.
  • Floyd J. Miller, $60.50.
  • Nova Christine Parker, $60.50.
  • Gladys B. Fleck, $60.50.

    • FAILURE TO OBEY TRAFFIC CONTROL DEVICE

  • Sharon Bannon, $60.50.
  • David Lynn Dryer, $75.

    • FAILURE TO STOP (DUTY TO STOP)

  • Bryan Kenneth England, $75.

    • FOLLOWING TOO CLOSE

  • Hayley A. Wineinger, $75.
  • Maria De Los An
  • Valdes-Salamando, $75.
  • Rex Jones II, $75.
  • Kayla Schuman, $75.
  • Marlene H. Hebb, $75.
  • Beverly Kay Denton, $75.

    • IMPROPER USE OF REGISTRATION/CERTIFICATE

  • Cinda A. McNutt, $50.50.
  • Floyd J. Miller, $50.50.
  • Kalea D. Talbott, $50.50.

    • MAINTENANCE OF PROPERTY/PROHIBITED VEHICLE

  • Mickey Harrison, $100.

    • POSSESSION OF DRUGS

  • Dalton Allan Gwinn, $150.

    • RESISTING OR INTERFERING WITH ARREST

  • Gregory James Fine, $250.

    • SPEEDING

  • Derek R. Hanses, $60.
  • Jazmin O. Rosario, $50.50.
  • Robert L. Todd, $60.50.
  • Elia E. Dominguez, $60.50.
  • Rachel D. Novack, $60.50.
  • Nicholas C. Snyder, $60.50.
  • David James Soil, $50.50.
  • Jasper S. Smith, $50.50.
  • Zachary B. Cornelius, $60.50.
  • Marina Lelea Wehyee-Dudu, $60.50.
  • Tiffany Rae Eckstein, $155.50.
  • Zola A. Richey, $60.50.

    • STEALING

  • Kyleigh Mitchell, $200.
  • April A. Moore, 2 days in jail.
  • April A. Moore, 2 days in jail.
  • Tucker A. Marceau, 10 days in jail.
  • Tucker A. Marceau, 20 days in jail.
  • Benjamin D. Loyd, 6 months probation.

    • STOP SIGN VIOLATIONS

  • Halie Ann Echo Riggs, $60.50.
  • Mark Steve Boothroyd, $60.50.
  • Steven M. Dee, $60.50.

    • VIOLATION, PENALTIES FOR DISREGARDING CITY CODES

  • Charron P. McDaniel, 50.
  • Nicholas Bundy, $50.
  • Ronnie Lee Rice, $50.

    • YIELDING

    Stephanie Marie Larison, $75.