ASSAULT
Billy Sell, $200.
BUILDING CODE VIOLATION
Paul Sowell, $25.
Jessica Terrell, $25.
CARELESS DRIVING
Garrett Branstetter, $100.
Luis Gonzalez, $75.
CREATING/MAINTAINING NUISANCE ON PROPERTY
Charles Harbord, $100.
Charles Harbord, $100.
Charles Harbord, $100.
Charles Harbord, $25.
DAMAGE TO PROPERTY
Billy Sell, $250.
DEFECTIVE VEHICLE
Edward Ashlock, $100.
Dorian Burns, $100.
Whitley Fanning, $50.50.
Casey Fields, $75.
Carlene Heerlein, $100.
Kyle Loehnig, $50.50.
Robert Miller, $100.
Rhonda Moore, $100.
Tayler Neely, $50.50.
Stella Springs, $100.
Stephen Taylor, $50.50.
Pamela Tharp, $50.
DISORDERLY CONDUCT
Richard Belcher, $75.
Erik Butts, $75.
William Coon, $75.
Bryce Majewski, $75.
Tyler Walker, $150.
Tyler Walker, $75.
DOING BUSINESS WITHOUT A LICENSE
Kelsey Jensen, $25.
DRIVING WHILE INTOXICATED
Andrew Geske, two years probation.
DRUG PARAPHERNALIA
Julia Odir, $100.
FAILURE TO MAINTAIN FINANCIAL RESPONSIBILITY
Casie Atkins, $60.50.
Randi Babb, $60.50.
Erik Butts, $60.50.
Lauritz Costner, $60.50.
Whitley Fanning, $60.50.
Mitchell Filley, $60.50.
Scott Hall, $60.50.
Dillon Hayes, $60.50.
Ashley Lester, $60.50.
Bryce Majewski, $60.50.
Tayler Neely, $60.50.
Lucas Pace, $50.
Bryan Rader, $60.50.
Caleb Schreiner, $60.50.
Scotty Williams, $60.50.
HAND/MECHANICAL SIGNALS
Charles Harbord, $50.50.
IMPROPER USE OF REGISTRATION/CERTIFICATE
William Coon, $50.50.
Lindsey Nordin, $50.50.
LEFT TURN CREATING HAZARD
Casie Atkins, $75.
LITTER PERMIT REQUIRED
Cody Gregory, $100.
MAINTENANCE OF PROPERTY/PROHIBITED VEHICLE
Alison Dasilva, $100.
Alison Dasilva, $100.
Crystal Maxon, $100.
MAINTENANCE OF STABLES, PET ENCLOSURES
Crystal Maxon, $25.
METHOD OF DISPLAYING LICENSE PLATE
Scotty Williams, $65.50.
OPERATOR'S LICENSE REQUIRED
Dallas Rails, $50.
POSSESSION OF DRUGS
Mitchell Filley, $150.
Shamma Ross, $150.
SPEEDING
John Harvey, $70.50.
Carlos Gonzalez, $70.50.
Dora Kelly, $50.50.
Shatwo Kirby, $70.50.
Rachel Ralston, $50.50.
Lauritz Costner, $70.50.
Caldre Lias, $100.50.
TRESPASSING
Luis Gonzalez, $50.
Cheyanne Greer-Didlo, $50.
Daren Sell, $50.
Tina Stiglic, $50.