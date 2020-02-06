Placeholder police
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ASSAULT

Billy Sell, $200.

BUILDING CODE VIOLATION

Paul Sowell, $25.

Jessica Terrell, $25.

CARELESS DRIVING

Garrett Branstetter, $100.

Luis Gonzalez, $75.

CREATING/MAINTAINING NUISANCE ON PROPERTY

Charles Harbord, $100.

Charles Harbord, $100.

Charles Harbord, $100.

Charles Harbord, $25.

DAMAGE TO PROPERTY

Billy Sell, $250.

DEFECTIVE VEHICLE

Edward Ashlock, $100.

Dorian Burns, $100.

Whitley Fanning, $50.50.

Casey Fields, $75.

Carlene Heerlein, $100.

Kyle Loehnig, $50.50.

Robert Miller, $100.

Rhonda Moore, $100.

Tayler Neely, $50.50.

Stella Springs, $100.

Stephen Taylor, $50.50.

Pamela Tharp, $50.

DISORDERLY CONDUCT

Richard Belcher, $75.

Erik Butts, $75.

William Coon, $75.

Bryce Majewski, $75.

Tyler Walker, $150.

Tyler Walker, $75.

DOING BUSINESS WITHOUT A LICENSE

Kelsey Jensen, $25.

DRIVING WHILE INTOXICATED

Andrew Geske, two years probation.

DRUG PARAPHERNALIA

Julia Odir, $100.

FAILURE TO MAINTAIN FINANCIAL RESPONSIBILITY

Casie Atkins, $60.50.

Randi Babb, $60.50.

Erik Butts, $60.50.

Lauritz Costner, $60.50.

Whitley Fanning, $60.50.

Mitchell Filley, $60.50.

Scott Hall, $60.50.

Dillon Hayes, $60.50.

Ashley Lester, $60.50.

Bryce Majewski, $60.50.

Tayler Neely, $60.50.

Lucas Pace, $50.

Bryan Rader, $60.50.

Caleb Schreiner, $60.50.

Scotty Williams, $60.50.

HAND/MECHANICAL SIGNALS

Charles Harbord, $50.50.

IMPROPER USE OF REGISTRATION/CERTIFICATE

William Coon, $50.50.

Lindsey Nordin, $50.50.

LEFT TURN CREATING HAZARD

Casie Atkins, $75.

LITTER PERMIT REQUIRED

Cody Gregory, $100.

MAINTENANCE OF PROPERTY/PROHIBITED VEHICLE

Alison Dasilva, $100.

Alison Dasilva, $100.

Crystal Maxon, $100.

MAINTENANCE OF STABLES, PET ENCLOSURES

Crystal Maxon, $25.

METHOD OF DISPLAYING LICENSE PLATE

Scotty Williams, $65.50.

OPERATOR'S LICENSE REQUIRED

Dallas Rails, $50.

POSSESSION OF DRUGS

Mitchell Filley, $150.

Shamma Ross, $150.

SPEEDING

John Harvey, $70.50.

Carlos Gonzalez, $70.50.

Dora Kelly, $50.50.

Shatwo Kirby, $70.50.

Rachel Ralston, $50.50.

Lauritz Costner, $70.50.

Caldre Lias, $100.50.

TRESPASSING

Luis Gonzalez, $50.

Cheyanne Greer-Didlo, $50.

Daren Sell, $50.

Tina Stiglic, $50.