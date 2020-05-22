Lafayette High School

Alana Nikolle Adkison

Devan Tyler Admire

Rylee Mari Alden

Timothy Lee Alexander Jr.

Noah Kaiman Barksdale

Padyne Kathleen-Fern Beers

Andrew S. Bennett

Danae M. Berryman

Jeremiah A. Bettis

Taylor Michael Bledsoe

Grace M. Bowers

Tiffany Renee' Brashears

Jared Michael Busichio

Gabriel Lee Cannon

Sebastian Edward Cannon

Emerie Renee Carr

Zachary D. Carter

Adara Breanne Chilcoat

Rebecca Clampitt

Zoey Cockriel

Brennan Lee Colhour

Talyn Scot Conard

Marisa Jane Cooper

Kayla Rae Cordonnier

Mia Brooke Cortez

Celebrity Scott Courter

Jensen Jermain Cruz

Cayla Irene Curley

Colbey Curtis

Tarrin Larea Deayon

Maggie May Demers

Breonna Marie Dysart

Dathen Ebling

Cloe Rana Embrey

Jaycee Gayle Erickson

Brian Estes

Taliah Jonique Ewing

Amiya Nicole Fallon

Ja'Ran Bry Gaddie

Angela B. Gastineau

Kamryn D. George

Yelena D. Gessa Castillo

Kyra Jolyne Glore

Elijah V. Grace

Jaxson J. Griffin

Kolten Griffin

Brett Gross

Jordan McKenzi Hall

Kiersten Renee Halstead

Grace Claire Ham

Dylan Thomas Hamm

Asa Daniel Hammond

Elizabeth M. Harper

Dakota Allen Hasker

Mackenzie Nicole Henman

Joseph Taylor Huber

Synetra Ladrene Hughes

Raina Dawn Jacobus

Colby Scott Jeffers

Dakota Jenkins

Ian N. Johnson

Madison L. Jones

Harlie Marie Kellogg

Brooke E. King

Paul Koichy

Hayleigh Krause

Hanna Nichole Lee

Macey Logan

Jasmine Logston

Ethan Ryan Lowe

Jorael E. May Jr.

Jaden A. Mays

Angel Blue McCartney

Javaria M. McDonald

Daeton L. McGaughy

Michael S. McKinnon

Madyson Jean McMillian

Emily Ann McNett

Ciara Ann Miller

Kaden Anthony Dee Miller

Stephen Lucas Miller

Ceciela Paige Nicole Minear

DeAnthony J. Mitchell

Hayle Nicole Lynn Mitchell

Riley Moore

Mason Thomas Murphy

Quincy Lee Nichols

Rexnin Nino

Shane Owens

Ziesha Owens

Mason C. Patterson

Wendy Perez Villegas

Jeverina Phillik

Joselyn Jade Phillippe

Tristin L. Phillips

Chelsea C. Pritchett

Matthew Proffit

Zachary Rader

Shalee Dyan Raines

Chanler T. Randall

Grace N. Richey

Carter N. Roberts

Alexis J. Roland

Ciah Le'Chole Rucker

Caroline Marie Ruden

Julia Naniwa Rupp

Jordan B. Schellhorn

Colton A. Sidwell

Destiny Raelynn Smith

Tobias Charles Smith

Sean Sollars

Gisell Sotelo Adame

Jayden Kaye Stallworth

Katressa Lynn Starks

Trevor Michael Swope

Jerzee D. Taylor

Jonnathan L. Taylor

Brent W. Thompson

MaKayla L. Tovey

Kaleb R. Trautman

Mackenzie Diane Wacaser

Corey Wallace

Jerico Mandel Weston

Breanna Dawn White

Kaycia Allyn Williamson

Brandon Michael Wilson

Ian Francis Wilson

Jeremiah Wilson-Paden

Jori Rose Winn

Jillian Nicole Withrow

Atheana Ann Witt

Jayleigh Rose Wolf

Justice D. Woosley

Joshua Wolfgang Zaenker