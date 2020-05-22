Lafayette High School
Alana Nikolle Adkison
Devan Tyler Admire
Rylee Mari Alden
Timothy Lee Alexander Jr.
Noah Kaiman Barksdale
Padyne Kathleen-Fern Beers
Andrew S. Bennett
Danae M. Berryman
Jeremiah A. Bettis
Taylor Michael Bledsoe
Grace M. Bowers
Tiffany Renee' Brashears
Jared Michael Busichio
Gabriel Lee Cannon
Sebastian Edward Cannon
Emerie Renee Carr
Zachary D. Carter
Adara Breanne Chilcoat
Rebecca Clampitt
Zoey Cockriel
Brennan Lee Colhour
Talyn Scot Conard
Marisa Jane Cooper
Kayla Rae Cordonnier
Mia Brooke Cortez
Celebrity Scott Courter
Jensen Jermain Cruz
Cayla Irene Curley
Colbey Curtis
Tarrin Larea Deayon
Maggie May Demers
Breonna Marie Dysart
Dathen Ebling
Cloe Rana Embrey
Jaycee Gayle Erickson
Brian Estes
Taliah Jonique Ewing
Amiya Nicole Fallon
Ja'Ran Bry Gaddie
Angela B. Gastineau
Kamryn D. George
Yelena D. Gessa Castillo
Kyra Jolyne Glore
Elijah V. Grace
Jaxson J. Griffin
Kolten Griffin
Brett Gross
Jordan McKenzi Hall
Kiersten Renee Halstead
Grace Claire Ham
Dylan Thomas Hamm
Asa Daniel Hammond
Elizabeth M. Harper
Dakota Allen Hasker
Mackenzie Nicole Henman
Joseph Taylor Huber
Synetra Ladrene Hughes
Raina Dawn Jacobus
Colby Scott Jeffers
Dakota Jenkins
Ian N. Johnson
Madison L. Jones
Harlie Marie Kellogg
Brooke E. King
Paul Koichy
Hayleigh Krause
Hanna Nichole Lee
Macey Logan
Jasmine Logston
Ethan Ryan Lowe
Jorael E. May Jr.
Jaden A. Mays
Angel Blue McCartney
Javaria M. McDonald
Daeton L. McGaughy
Michael S. McKinnon
Madyson Jean McMillian
Emily Ann McNett
Ciara Ann Miller
Kaden Anthony Dee Miller
Stephen Lucas Miller
Ceciela Paige Nicole Minear
DeAnthony J. Mitchell
Hayle Nicole Lynn Mitchell
Riley Moore
Mason Thomas Murphy
Quincy Lee Nichols
Rexnin Nino
Shane Owens
Ziesha Owens
Mason C. Patterson
Wendy Perez Villegas
Jeverina Phillik
Joselyn Jade Phillippe
Tristin L. Phillips
Chelsea C. Pritchett
Matthew Proffit
Zachary Rader
Shalee Dyan Raines
Chanler T. Randall
Grace N. Richey
Carter N. Roberts
Alexis J. Roland
Ciah Le'Chole Rucker
Caroline Marie Ruden
Julia Naniwa Rupp
Jordan B. Schellhorn
Colton A. Sidwell
Destiny Raelynn Smith
Tobias Charles Smith
Sean Sollars
Gisell Sotelo Adame
Jayden Kaye Stallworth
Katressa Lynn Starks
Trevor Michael Swope
Jerzee D. Taylor
Jonnathan L. Taylor
Brent W. Thompson
MaKayla L. Tovey
Kaleb R. Trautman
Mackenzie Diane Wacaser
Corey Wallace
Jerico Mandel Weston
Breanna Dawn White
Kaycia Allyn Williamson
Brandon Michael Wilson
Ian Francis Wilson
Jeremiah Wilson-Paden
Jori Rose Winn
Jillian Nicole Withrow
Atheana Ann Witt
Jayleigh Rose Wolf
Justice D. Woosley
Joshua Wolfgang Zaenker