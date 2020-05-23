Benton High School
Alexia Loren Adams
Riley Marie Adamson-Chenoweth
Jerrica Tianne Aguilar
Jonathan Almaguer Aguilera
Joshua Lee Alders
Jawid Alemi
Taylor Nicole Alfrey
Kristopher Jacob Allen
Devin Jay Amos
Aliyah Carolynn Anderson
Hunter Aaron Armstrong
Chol Alfred Ater
Collin Jay Barton
Enrique Domingo Bautista Vargas
Malique Avion Bennett
Jacob Joseph Bigham
Monyim Obuyi Ojulo Blakley-Hitchcock
Remington Rashaun Boldridge
Faith Destiny Bonnett
Mason William Bragg
Paige Lynn-Louise Brant
Jaxson Wyeth Bremer
Tristan Edwin Brewka
Maryrose Kathleen Brotsch
Kelbie Kay Brown
Shilyn Breeann Butterfield
Keylee Shae Buxton
Hailea Marie Cates
Kendrew Vaelyn Chard
Nevaeh Elizabeth Christopher
Destiny Jade Christopher
Maggie Elizabeth Church
Torre LaRenz Clark
Aubrey Nichole Clark
Harold Eugene Cline III
Jayden Rey Clinton
Alex Matthew Cogdill
McKenna Renee' Collins
Bryson David Conner
Victoria Lynn Francis Conroy
Lleyton Allen Coon
Angela Dawn Cote
Matthew Scott Cotter
Samuel Julian Deka
Kassandra Del Toro
Cristian Merced Dixon
Skyler Steven Dowdy
Keena Jalise Edison
Paige Edson
Devin Michale Edwards
Ashlynn Lucile Egarta
Bridget Darlyn Embrey
Maggie Renee Erich
Alexis Brianna Evans
Joseph Lyman Ford
Trennen Jagger Frazee
Haylee Morgan Frazee
Nandin-Erdene Ganzorig
Uriah Barron Garcia
Christopher Eugene Garza-Stallsworth
Jonah Anthony Goeller
Ribaldo Tol Gomez
Alex Manuel Gomez Grave
Kyle Adam Green
Aliza Marie Grooms
Jeffrey Kyle Groves
William Wesley Ryan Guinn
Ethan Dale Gwinn
Anna Victoria Hailey
Tybee Lashey Haddock
Silas Allen Wayne Hale
Ariel Susanne Hall
TaNesha Catherine Hall
Grant Eugene Hargis
Kelan DeVon Harvey
Justin Christopher Henderson
Lucas Daniel Hendrix
Anna Grace Henry
Emma Anne Hernandez
Joana Herrejon Molina
Drayton Michael Hines
Ashton LM Hoover
Joseph Allen Hopper
Justin Tyler Ingram
Karlie Marie Jennings-Stanley
Veldon Ray Johnson Jr.
Trevor Daniel Johnston
Jakob Ray Jones
J'meric Cordell Jones
Rosalie Ann - Seever Jordan
Brayden James Kelley
Shaelynn Kirsten Kelley
Taylor Ryan Kerby
Jaren Isaiah Kretzer
Cameron Ira Lee Krohn
Riley Mason Kukuc
Briley Mason Lake
Dawson Rinney Law
Camden Michael Losson
Yi-Hsuan Liao
Logan Patrick Malchose
Olivia Ryan Markt
Azeah Alexandrea Martinez
Carson Richard Matthews
Kamrin LaMay Mauzey
Shelby Madison McPherson
Braysen Jacob Miller
Megan Leann Miller
Isaac Gordan Murphy
Travion DeShon Nelson
Logan Riley Masterson Noble
Mario Alejandro Oliva-Lima
Jadynn Krystine Peters
DelainieBlu Angelisa Phipps
Jadon Ryan Pilgram
George Frederick Pittman
Brayden Michael Puckett
Abner Martin Ralios Gabriel
William Lawrence Recor
Rayven Jacora Redmond
Heather Marie Rice
Morgan Marie Rice
Gerald Dean Rivera
Paul Stephan Roberton
Joshua George Roberts
Tanner Brad Rullman
Yadawan Sassadee
Tanner Obrian Schmidt
Mikayla Lynn Schwamp
Jared Matthew Silvey
Slater Michael Singleton
Adrian Robert Smith
Jerry Dean Smith
Julie Lynn Smith
Katy Lynn Smith
Kevin Eugene Smith
Kortlynn Shayne Smith
Maxwell Dean Smith
Kinzey Heather Nicole Smock
Jazvin Elizabeth Stapleton
Bailey Jewel Stephan
Reme Leon Stevens
Caden Scott Stone
Dalton Caleb Talbott
Zaine Stephen Taylor
Gage Michael Thomas
Michkenlea Ray Thompson
Jackson Thomas Todd
Robert Eugene Tracy Jr.
Zahara Tunka
Colton Wayne Vienhage
Savana Madison Warner
Blake Alexander Wells
Cavin Franklin Wells
Raygin Lynae Wells
Gevin Lee Wible
Gwenyth Ann-Marie Worsham
Whitney Marie Zeamer
Julie Grace Zimmer
Bishop LeBlond High School
Kendall Adkins
Jacob Burri
Chloe Carpenter
Daniel Carter
Michael Comella
Riley Conz
Joshua Daugherty
Jazmin Dominguez
Sydney Eckhardt
Victoria Fender
Chloe Fuson
Ashley Guldan
Holly Hart
Hunter Heck
Shelbi Kempf
Olivia Malita
Reese Mattox
Reagan McChristy
Kiersten McWilliams
Chase O’Meara
Kenna O’Riley
Briana Randolph
Matthew Robertson
Elliott Rocha
Owen Scott
Noah Seiter
Juliann Smith
Caden Stevenson
Michael Strahm
Kanon Sumpter
Gabriella Vigliaturo
Gracie Walker
Presley Walsh
Central High School
Alyssa Renee Acton
Abbie Elaine Adkins
Emma Renee Allison
Nathan Douglas Alvarado
Dylan Joseph Amos
Marcella Vanessa Anaya
Justus Trinity Anders
Cassandra Rae Anderson
Jenavieve Jasmyn Angandja
Logan Edwin Anthony
Mason Worth Arney
Bailey Elizabeth Ashton
John William Austin
Jyzzaiyah Levonte Bagsby
Ariana Renee Bailey
Jacob Wayne Ball
Devon Joseph Bandt
Kennedy Rose Bardo
Catherine Mildred Barnes
Austin Bennett Barr
Caleb James Bartley
Sabrina Bazzani
Brodi Ray Becerra
Cruz Anthony Becerra
Kayla Faye Black
Ciara Marie Blair
William James Blazer
Lauren Michelle Bloodgood
Biak Tha Sui Bor
Sara Botturi
Sage Emily Bouchard
Jordan Dane Bratton
Jenndara Renealynne Brettingham
Zachary Christopher Brown
Bensen Lucas Bruckshaw
Andrew David Brunner
Christopher Michael Buhman
Taylor Jace Buhman
Jerry Travis Burchett
Joshua Bradley Burchett
James Roman Caceres
Lake James Earl Campbell
Michael Allen Cantrell II
Mason Edward Carr
Shawn Dion Carriger, Jr.
Shannon Marie Casey
Alejandra Castillo Bravo
Keilan Jeffery Caton
Faith Ann Catron
Tluang Ceu
Braxton James Chambers
Ethan William Chavez
Austin DeWitt Clark
Madison Elizabeth Clark
Ashlyn Ann Claycamp
Angela Nichole Cobb
Ashleigh Nicole Cochran
Kiera Ann Cohen
Alysia Nicole Conger
Zayne Alexander Cook
Emma Madison Copeland
Madison Marie Cowman
Colby Ryan Cox
Gaige Alan Cox
Jenna Lynn Cranfield
Jacob Riley Crigger
Ethan Hayes Crooks
Kaylin Renae Crum
Cian Mark Paul Cruse-Bernard
Sol Nataly Cruz-Aguilera
Sheyanne Lee Cullum
Robert Lee Cummings, Jr.
Victoria M. Cunningham
Makyla Sky Curtin
Lauren Kathleen Curtis
Madison Elizabeth Daly-Alexander
Aubrey Michele Davidson
Blake Carson Davidson
Collin Douglas Davis
Matthew Scott Davis
Michael Thomas DeBlois
Logan Cordale Deguchi
Jean Carlos Diaz Paz
Sydney Claire Dixon
Danielle Ruth Dotson
Tanner Douglas Dozier
Braeden Christopher Drag
Sierra Brooke Dunn
Kacey Emily DuVall
Lauren Renae DuVall
Ashley Christen Edwards
Noah Alexander Egarta
Gage Robert Eidmann
Jadyn Carlene Ellis
Jayden Ashton Ellis
Jayslin Davia Estep
Andrew James Wayne Estes
Brody Grayson Estes
Kylie Marie Farrow
Cam'Ron Tyrone Felder
Caleb Wayne Figueroa
Nathan Lawrence Files
Arianna Navach Fish
Vayda Jolie Fleck
Yariel Jose Fontanez Rosario
Reina Elizabeth Foster
Celeste Marie Furge
Carson Anthony Gaddie
Benjamin Valdon Galloway
Kenyen Brock Gann
Alexandria Lynn Geiler
Ashlyn Maree George
Madison Brieanna Gerstner
Angel Kleshawn Gibbs
Gracelin Paige Gibson
Cameron Dean Gilmore
Teresa Diane Gilpin
Carlos Harold Gomez
John Patrick Gonzales
Belsi Elena Gonzalez-Escobar
Emrie Lea Graves
Olivia Grace Graves
George Lewis Gray, Jr.
Renner Christopher Grubb
Anthony Gabriel Grumblatt
Hector Ivan Guerra Landrau
Ansh Rana Gupta
Benjamin Scott Hadle
Cameron Louise Hanson
Chaelee Renee Harman
Ceirra Jade Harris
Payton Elizabeth Harrison
Kaylee Jean Hecker
Sui Hnin
Melia Jade Hockaday
Roy Alan Holcomb
Alexis Ann Hollan
Henry Ryan Holmes
Cole Seth Hopkins
Abigail Marie Horn
Dametria Danae Hughes
Noah Gabriel Hutchison
Dawt Hlei Iang
Zing Tha Iang
Poranud Imkunrat
Dreyden Allen Johnson
Malachi Lee Johnson
Randall Keith Johnson II
Adam Allen Johnston
Malee Marie Jones
Colten Kordell Joseph
Jada Faye Jung
Shea Madyson Keener
Caleb Allen Jack Keling
Jared Ray Kelly
Makayla Leigh Kerns
Fatima Yassin Gamaalla Khalid
Hassan Khan
Eliot Andrew Kimmel
Eric Tryston King
Jessica Kimberly Kirachky
Bria Nicole Kirby
Lillie Ellen Kirby
Dylan Anthony Klino
Gracie Cathryn Knadler
Jaxon Edward Knadler
Senyo Kofi Kpenu
Leah Nicole Lane
Brayden Riley Langford
Wynnter Skye LeBlue
Damien Christopher Lee
Spencer Ray Leppard
Makelah Roxanne Lett
Brian Licona-Amador
Christian Dillon Matthew Light
Weston Quinn Lindstrom
James Quinton Loch
Madison Angela Lopez
Charlot Mae Lowrance
Zoey LeAnn Ludlam
Josiah Cole Macrander
Juan Antonio Manzano
Taylor Jean Marcil
Eden Ariel Marin
Emilee Marie Marlowe
Mareyah Kloe Martin
Zandria Jade Mason
Haleigh Elizabeth McCamy
Avery Claire McCarthy
Savannah RaeAnn McClasky
Caitlin Michelle McComas
Dalton Robert Christian McDonell
Alexa Lineth Merida-Cifuentes
Abbey Rose Milbourn
Blake Howard Miller
Quintyn Anthony Miller
Quinn David Milligan
Richard Kennedy Millis
Hunter Allen Archer Mitchell
Lilisbet Monduy
Gracie Ann Moody
Alexandra Marie Moore
Samuel Robert Moore
Madyson Susann Moran
Wyatt Christopher Mort
Christopher Mosoti
Lester Samuel Murcia Leiva
Roman Elijah Myscofski
Patrick James Nguyen
Riley Simone Nichols
LeeAnn Elizabeth Nordstrom
Nolan E. O'Callaghan
Nolan Vincent O'Connor
David Oliveira De Moura
Tyler Keith Orth
Valerie Ortiz
Courtney Diane Osborn
Nicholas James Overby
Madalyn Brooke Page
Halen Harley Parker
Masan Robert Payne
Jose Antonio Perez Villegas
Samuel Alexander Perpitch-Harvey
Kody Dean Phillippe
Samantha Kate Pirkel
Lacy Dawn Polley
Abigail Lorraine Proctor
Alexander Scott Prussman
Isaiah Joseph Quigley
Alexander Caine Rauer
Alfred Lavell Redman, Jr.
Drew Ali Reed
Timaley Jo Rich
Fern Elizabeth Ristow
Cambry Margaret Roach
Kailey Lynne Roades
Joseph Michael Robb
Margaret Elizabeth Robbins
Corey Matthew Roberts
Brett Lee Roderick
Caden Matthew Romer
Connor Bradley Root
Madison Rae Rosonke
Jocelyn Ivorie Ross
Maia Katherine Ross
Da'Sha Monay Roubideaux
Maya Ann Roumph
Sophia Isabella Rush
Jackson Philip Sarver
Lorena Elizabeth Saul
Keigan Eli Schaffer
Emma Beatrice Schieber
Noah Henry Paige Schneider
Teaghen Raye Schraufek-Forshee
Zackery David Schussler
Grace Gayle Schwope
Thomas Richard Scott
Samantha Jeanne Sewell
Jaydon Thomas Shaiffer
Corwin Dean Shipps
Sophey Kait Shutt
Jansy Maricela Sierra-Castaneda
Alexandre Silva
Emily Michelle Sisk
Steven Eric Skinner
Carmelisa Jo Smith
Olivia Katherine Smith
Jaskirat Kaur Sohal
Abby Rae Sollars
Cinthia Alejandra Soriano Villanueva
Jazmin Yarisel Sosa
Andrew Paul Spitzer-Fox
Connor Dale Springs
Graham Weston Stagner
Kaylie Nicole Stams
Alexis Paige Starks
Nicolas Donovan Steele
Kayla Lynn Steffen
Alexander Patrick Steward
Hayden James Stewart
Caleb Wayne Strathman
Virgil Reic Streck
Richard Kohl Stufflebean-Davis
Alexander Nelson Swope
Bual Tin Thang
Jacqueline Michelle Thomas
Michael Arthur Tieman
Reuben Dale Torres
Cynthia Armanda Dawn Trevino
Quentin Charles Trotter
Satine Loree Valencia-Graham
Noah Jack VanCleave
José Leonel Vasquez Pablo
Moises Uriel Vasquez Pablo
Christian Alexander Vigrass
Alexis Jean Walker
Ania' Lee Walker
Sadie Kaye Walker
William Zane Webster
Jackson Grant Weddle
Anna Rose Welchert
Lanae Vontella Weston
Addison Elisabeth Wheatley
Austin Lee White
Zachary Dylan Whittington-Ryberg
Jonah Brylee Williams
Taylor Claire Williams
Taylor Shay Williams
Eric James Willis
Aleece Wilson
Rylee James Wilson
Tristen Joseph Wilson
William Raymond Wise
Gideon Daniel Wood
Autumn Lynn Wright-Ortiz
Sadie Ella Wyrick-Holtsclaw
Dakoda William Young
Joseph Zaithanmawia
Lafayette High School
Alana Nikolle Adkison
Devan Tyler Admire
Rylee Mari Alden
Timothy Lee Alexander Jr.
Noah Kaiman Barksdale
Padyne Kathleen-Fern Beers
Andrew S. Bennett
Danae M. Berryman
Jeremiah A. Bettis
Taylor Michael Bledsoe
Grace M. Bowers
Tiffany Renee' Brashears
Jared Michael Busichio
Gabriel Lee Cannon
Sebastian Edward Cannon
Emerie Renee Carr
Zachary D. Carter
Adara Breanne Chilcoat
Rebecca Clampitt
Zoey Cockriel
Brennan Lee Colhour
Talyn Scot Conard
Marisa Jane Cooper
Kayla Rae Cordonnier
Mia Brooke Cortez
Celebrity Scott Courter
Jensen Jermain Cruz
Cayla Irene Curley
Colbey Curtis
Tarrin Larea Deayon
Maggie May Demers
Breonna Marie Dysart
Dathen Ebling
Cloe Rana Embrey
Jaycee Gayle Erickson
Brian Estes
Taliah Jonique Ewing
Amiya Nicole Fallon
Ja'Ran Bry Gaddie
Angela B. Gastineau
Kamryn D. George
Yelena D. Gessa Castillo
Kyra Jolyne Glore
Elijah V. Grace
Jaxson J. Griffin
Kolten Griffin
Brett Gross
Jordan McKenzi Hall
Kiersten Renee Halstead
Grace Claire Ham
Dylan Thomas Hamm
Asa Daniel Hammond
Elizabeth M. Harper
Dakota Allen Hasker
Mackenzie Nicole Henman
Joseph Taylor Huber
Synetra Ladrene Hughes
Raina Dawn Jacobus
Colby Scott Jeffers
Dakota Jenkins
Ian N. Johnson
Madison L. Jones
Harlie Marie Kellogg
Brooke E. King
Paul Koichy
Hayleigh Krause
Hanna Nichole Lee
Macey Logan
Jasmine Logston
Ethan Ryan Lowe
Jorael E. May Jr.
Jaden A. Mays
Angel Blue McCartney
Javaria M. McDonald
Daeton L. McGaughy
Michael S. McKinnon
Madyson Jean McMillian
Emily Ann McNett
Ciara Ann Miller
Kaden Anthony Dee Miller
Stephen Lucas Miller
Ceciela Paige Nicole Minear
DeAnthony J. Mitchell
Hayle Nicole Lynn Mitchell
Riley Moore
Mason Thomas Murphy
Quincy Lee Nichols
Rexnin Nino
Shane Owens
Ziesha Owens
Mason C. Patterson
Wendy Perez Villegas
Jeverina Phillik
Joselyn Jade Phillippe
Tristin L. Phillips
Chelsea C. Pritchett
Matthew Proffit
Zachary Rader
Shalee Dyan Raines
Chanler T. Randall
Grace N. Richey
Carter N. Roberts
Alexis J. Roland
Ciah Le'Chole Rucker
Caroline Marie Ruden
Julia Naniwa Rupp
Jordan B. Schellhorn
Colton A. Sidwell
Destiny Raelynn Smith
Tobias Charles Smith
Sean Sollars
Gisell Sotelo Adame
Jayden Kaye Stallworth
Katressa Lynn Starks
Trevor Michael Swope
Jerzee D. Taylor
Jonnathan L. Taylor
Brent W. Thompson
MaKayla L. Tovey
Kaleb R. Trautman
Mackenzie Diane Wacaser
Corey Wallace
Jerico Mandel Weston
Breanna Dawn White
Kaycia Allyn Williamson
Brandon Michael Wilson
Ian Francis Wilson
Jeremiah Wilson-Paden
Jori Rose Winn
Jillian Nicole Withrow
Atheana Ann Witt
Jayleigh Rose Wolf
Justice D. Woosley
Joshua Wolfgang Zaenker
St. Joseph Christian High School
Brent Boyd
Jacqi Carlson
Anna Carter
Alex Chavez
Kole Dalen
Grant Dubois
James Duvall
John Gregory
Jacob Hager
Garrett Jackson
Brooks Jorgensen
Kellam, Grady
Emily Kimsey
Audrey Maggart
William Marsh
Hailey Meyer
Alexys Minton
Tori Orton
Freh Peterson
Alaina Pitts
Grace Puthoff
Toleda Russell
Tanner Schomburg
Daniel Slaybaugh
Allyah Smith
A'maya Woods