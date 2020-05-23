Benton High School

Alexia Loren Adams

Riley Marie Adamson-Chenoweth

Jerrica Tianne Aguilar

Jonathan Almaguer Aguilera

Joshua Lee Alders

Jawid Alemi

Taylor Nicole Alfrey

Kristopher Jacob Allen

Devin Jay Amos

Aliyah Carolynn Anderson

Hunter Aaron Armstrong

Chol Alfred Ater

Collin Jay Barton

Enrique Domingo Bautista Vargas

Malique Avion Bennett

Jacob Joseph Bigham

Monyim Obuyi Ojulo Blakley-Hitchcock

Remington Rashaun Boldridge

Faith Destiny Bonnett

Mason William Bragg

Paige Lynn-Louise Brant

Jaxson Wyeth Bremer

Tristan Edwin Brewka

Maryrose Kathleen Brotsch

Kelbie Kay Brown

Shilyn Breeann Butterfield

Keylee Shae Buxton

Hailea Marie Cates

Kendrew Vaelyn Chard

Nevaeh Elizabeth Christopher

Destiny Jade Christopher

Maggie Elizabeth Church

Torre LaRenz Clark

Aubrey Nichole Clark

Harold Eugene Cline III

Jayden Rey Clinton

Alex Matthew Cogdill

McKenna Renee' Collins

Bryson David Conner

Victoria Lynn Francis Conroy

Lleyton Allen Coon

Angela Dawn Cote

Matthew Scott Cotter

Samuel Julian Deka

Kassandra Del Toro

Cristian Merced Dixon

Skyler Steven Dowdy

Keena Jalise Edison

Paige Edson

Devin Michale Edwards

Ashlynn Lucile Egarta

Bridget Darlyn Embrey

Maggie Renee Erich

Alexis Brianna Evans

Joseph Lyman Ford

Trennen Jagger Frazee

Haylee Morgan Frazee

Nandin-Erdene Ganzorig

Uriah Barron Garcia

Christopher Eugene Garza-Stallsworth

Jonah Anthony Goeller

Ribaldo Tol Gomez

Alex Manuel Gomez Grave

Kyle Adam Green

Aliza Marie Grooms

Jeffrey Kyle Groves

William Wesley Ryan Guinn

Ethan Dale Gwinn

Anna Victoria Hailey

Tybee Lashey Haddock

Silas Allen Wayne Hale

Ariel Susanne Hall

TaNesha Catherine Hall

Grant Eugene Hargis

Kelan DeVon Harvey

Justin Christopher Henderson

Lucas Daniel Hendrix

Anna Grace Henry

Emma Anne Hernandez

Joana Herrejon Molina

Drayton Michael Hines

Ashton LM Hoover

Joseph Allen Hopper

Justin Tyler Ingram

Karlie Marie Jennings-Stanley

Veldon Ray Johnson Jr.

Trevor Daniel Johnston

Jakob Ray Jones

J'meric Cordell Jones

Rosalie Ann - Seever Jordan

Brayden James Kelley

Shaelynn Kirsten Kelley

Taylor Ryan Kerby

Jaren Isaiah Kretzer

Cameron Ira Lee Krohn

Riley Mason Kukuc

Briley Mason Lake

Dawson Rinney Law

Camden Michael Losson

Yi-Hsuan Liao

Logan Patrick Malchose

Olivia Ryan Markt

Azeah Alexandrea Martinez

Carson Richard Matthews

Kamrin LaMay Mauzey

Shelby Madison McPherson

Braysen Jacob Miller

Megan Leann Miller

Isaac Gordan Murphy

Travion DeShon Nelson

Logan Riley Masterson Noble

Mario Alejandro Oliva-Lima

Jadynn Krystine Peters

DelainieBlu Angelisa Phipps

Jadon Ryan Pilgram

George Frederick Pittman

Brayden Michael Puckett

Abner Martin Ralios Gabriel

William Lawrence Recor

Rayven Jacora Redmond

Heather Marie Rice

Morgan Marie Rice

Gerald Dean Rivera

Paul Stephan Roberton

Joshua George Roberts

Tanner Brad Rullman

Yadawan Sassadee

Tanner Obrian Schmidt

Mikayla Lynn Schwamp

Jared Matthew Silvey

Slater Michael Singleton

Adrian Robert Smith

Jerry Dean Smith

Julie Lynn Smith

Katy Lynn Smith

Kevin Eugene Smith

Kortlynn Shayne Smith

Maxwell Dean Smith

Kinzey Heather Nicole Smock

Jazvin Elizabeth Stapleton

Bailey Jewel Stephan

Reme Leon Stevens

Caden Scott Stone

Dalton Caleb Talbott

Zaine Stephen Taylor

Gage Michael Thomas

Michkenlea Ray Thompson

Jackson Thomas Todd

Robert Eugene Tracy Jr.

Zahara Tunka

Colton Wayne Vienhage

Savana Madison Warner

Blake Alexander Wells

Cavin Franklin Wells

Raygin Lynae Wells

Gevin Lee Wible

Gwenyth Ann-Marie Worsham

Whitney Marie Zeamer

Julie Grace Zimmer

Bishop LeBlond High School

Kendall Adkins

Jacob Burri

Chloe Carpenter

Daniel Carter

Michael Comella

Riley Conz

Joshua Daugherty

Jazmin Dominguez

Sydney Eckhardt

Victoria Fender

Chloe Fuson

Ashley Guldan

Holly Hart

Hunter Heck

Shelbi Kempf

Olivia Malita

Reese Mattox

Reagan McChristy

Kiersten McWilliams

Chase O’Meara

Kenna O’Riley

Briana Randolph

Matthew Robertson

Elliott Rocha

Owen Scott

Noah Seiter

Juliann Smith

Caden Stevenson

Michael Strahm

Kanon Sumpter

Gabriella Vigliaturo

Gracie Walker

Presley Walsh

Central High School

Alyssa Renee Acton

Abbie Elaine Adkins

Emma Renee Allison

Nathan Douglas Alvarado

Dylan Joseph Amos

Marcella Vanessa Anaya

Justus Trinity Anders

Cassandra Rae Anderson

Jenavieve Jasmyn Angandja

Logan Edwin Anthony

Mason Worth Arney

Bailey Elizabeth Ashton

John William Austin

Jyzzaiyah Levonte Bagsby

Ariana Renee Bailey

Jacob Wayne Ball

Devon Joseph Bandt

Kennedy Rose Bardo

Catherine Mildred Barnes

Austin Bennett Barr

Caleb James Bartley

Sabrina Bazzani

Brodi Ray Becerra

Cruz Anthony Becerra

Kayla Faye Black

Ciara Marie Blair

William James Blazer

Lauren Michelle Bloodgood

Biak Tha Sui Bor

Sara Botturi

Sage Emily Bouchard

Jordan Dane Bratton

Jenndara Renealynne Brettingham

Zachary Christopher Brown

Bensen Lucas Bruckshaw

Andrew David Brunner

Christopher Michael Buhman

Taylor Jace Buhman

Jerry Travis Burchett

Joshua Bradley Burchett

James Roman Caceres

Lake James Earl Campbell

Michael Allen Cantrell II

Mason Edward Carr

Shawn Dion Carriger, Jr.

Shannon Marie Casey

Alejandra Castillo Bravo

Keilan Jeffery Caton

Faith Ann Catron

Tluang Ceu

Braxton James Chambers

Ethan William Chavez

Austin DeWitt Clark

Madison Elizabeth Clark

Ashlyn Ann Claycamp

Angela Nichole Cobb

Ashleigh Nicole Cochran

Kiera Ann Cohen

Alysia Nicole Conger

Zayne Alexander Cook

Emma Madison Copeland

Madison Marie Cowman

Colby Ryan Cox

Gaige Alan Cox

Jenna Lynn Cranfield

Jacob Riley Crigger

Ethan Hayes Crooks

Kaylin Renae Crum

Cian Mark Paul Cruse-Bernard

Sol Nataly Cruz-Aguilera

Sheyanne Lee Cullum

Robert Lee Cummings, Jr.

Victoria M. Cunningham

Makyla Sky Curtin

Lauren Kathleen Curtis

Madison Elizabeth Daly-Alexander

Aubrey Michele Davidson

Blake Carson Davidson

Collin Douglas Davis

Matthew Scott Davis

Michael Thomas DeBlois

Logan Cordale Deguchi

Jean Carlos Diaz Paz

Sydney Claire Dixon

Danielle Ruth Dotson

Tanner Douglas Dozier

Braeden Christopher Drag

Sierra Brooke Dunn

Kacey Emily DuVall

Lauren Renae DuVall

Ashley Christen Edwards

Noah Alexander Egarta

Gage Robert Eidmann

Jadyn Carlene Ellis

Jayden Ashton Ellis

Jayslin Davia Estep

Andrew James Wayne Estes

Brody Grayson Estes

Kylie Marie Farrow

Cam'Ron Tyrone Felder

Caleb Wayne Figueroa

Nathan Lawrence Files

Arianna Navach Fish

Vayda Jolie Fleck

Yariel Jose Fontanez Rosario

Reina Elizabeth Foster

Celeste Marie Furge

Carson Anthony Gaddie

Benjamin Valdon Galloway

Kenyen Brock Gann

Alexandria Lynn Geiler

Ashlyn Maree George

Madison Brieanna Gerstner

Angel Kleshawn Gibbs

Gracelin Paige Gibson

Cameron Dean Gilmore

Teresa Diane Gilpin

Carlos Harold Gomez

John Patrick Gonzales

Belsi Elena Gonzalez-Escobar

Emrie Lea Graves

Olivia Grace Graves

George Lewis Gray, Jr.

Renner Christopher Grubb

Anthony Gabriel Grumblatt

Hector Ivan Guerra Landrau

Ansh Rana Gupta

Benjamin Scott Hadle

Cameron Louise Hanson

Chaelee Renee Harman

Ceirra Jade Harris

Payton Elizabeth Harrison

Kaylee Jean Hecker

Sui Hnin

Melia Jade Hockaday

Roy Alan Holcomb

Alexis Ann Hollan

Henry Ryan Holmes

Cole Seth Hopkins

Abigail Marie Horn

Dametria Danae Hughes

Noah Gabriel Hutchison

Dawt Hlei Iang

Zing Tha Iang

Poranud Imkunrat

Dreyden Allen Johnson

Malachi Lee Johnson

Randall Keith Johnson II

Adam Allen Johnston

Malee Marie Jones

Colten Kordell Joseph

Jada Faye Jung

Shea Madyson Keener

Caleb Allen Jack Keling

Jared Ray Kelly

Makayla Leigh Kerns

Fatima Yassin Gamaalla Khalid

Hassan Khan

Eliot Andrew Kimmel

Eric Tryston King

Jessica Kimberly Kirachky

Bria Nicole Kirby

Lillie Ellen Kirby

Dylan Anthony Klino

Gracie Cathryn Knadler

Jaxon Edward Knadler

Senyo Kofi Kpenu

Leah Nicole Lane

Brayden Riley Langford

Wynnter Skye LeBlue

Damien Christopher Lee

Spencer Ray Leppard

Makelah Roxanne Lett

Brian Licona-Amador

Christian Dillon Matthew Light

Weston Quinn Lindstrom

James Quinton Loch

Madison Angela Lopez

Charlot Mae Lowrance

Zoey LeAnn Ludlam

Josiah Cole Macrander

Juan Antonio Manzano

Taylor Jean Marcil

Eden Ariel Marin

Emilee Marie Marlowe

Mareyah Kloe Martin

Zandria Jade Mason

Haleigh Elizabeth McCamy

Avery Claire McCarthy

Savannah RaeAnn McClasky

Caitlin Michelle McComas

Dalton Robert Christian McDonell

Alexa Lineth Merida-Cifuentes

Abbey Rose Milbourn

Blake Howard Miller

Quintyn Anthony Miller

Quinn David Milligan

Richard Kennedy Millis

Hunter Allen Archer Mitchell

Lilisbet Monduy

Gracie Ann Moody

Alexandra Marie Moore

Samuel Robert Moore

Madyson Susann Moran

Wyatt Christopher Mort

Christopher Mosoti

Lester Samuel Murcia Leiva

Roman Elijah Myscofski

Patrick James Nguyen

Riley Simone Nichols

LeeAnn Elizabeth Nordstrom

Nolan E. O'Callaghan

Nolan Vincent O'Connor

David Oliveira De Moura

Tyler Keith Orth

Valerie Ortiz

Courtney Diane Osborn

Nicholas James Overby

Madalyn Brooke Page

Halen Harley Parker

Masan Robert Payne

Jose Antonio Perez Villegas

Samuel Alexander Perpitch-Harvey

Kody Dean Phillippe

Samantha Kate Pirkel

Lacy Dawn Polley

Abigail Lorraine Proctor

Alexander Scott Prussman

Isaiah Joseph Quigley

Alexander Caine Rauer

Alfred Lavell Redman, Jr.

Drew Ali Reed

Timaley Jo Rich

Fern Elizabeth Ristow

Cambry Margaret Roach

Kailey Lynne Roades

Joseph Michael Robb

Margaret Elizabeth Robbins

Corey Matthew Roberts

Brett Lee Roderick

Caden Matthew Romer

Connor Bradley Root

Madison Rae Rosonke

Jocelyn Ivorie Ross

Maia Katherine Ross

Da'Sha Monay Roubideaux

Maya Ann Roumph

Sophia Isabella Rush

Jackson Philip Sarver

Lorena Elizabeth Saul

Keigan Eli Schaffer

Emma Beatrice Schieber

Noah Henry Paige Schneider

Teaghen Raye Schraufek-Forshee

Zackery David Schussler

Grace Gayle Schwope

Thomas Richard Scott

Samantha Jeanne Sewell

Jaydon Thomas Shaiffer

Corwin Dean Shipps

Sophey Kait Shutt

Jansy Maricela Sierra-Castaneda

Alexandre Silva

Emily Michelle Sisk

Steven Eric Skinner

Carmelisa Jo Smith

Olivia Katherine Smith

Jaskirat Kaur Sohal

Abby Rae Sollars

Cinthia Alejandra Soriano Villanueva

Jazmin Yarisel Sosa

Andrew Paul Spitzer-Fox

Connor Dale Springs

Graham Weston Stagner

Kaylie Nicole Stams

Alexis Paige Starks

Nicolas Donovan Steele

Kayla Lynn Steffen

Alexander Patrick Steward

Hayden James Stewart

Caleb Wayne Strathman

Virgil Reic Streck

Richard Kohl Stufflebean-Davis

Alexander Nelson Swope

Bual Tin Thang

Jacqueline Michelle Thomas

Michael Arthur Tieman

Reuben Dale Torres

Cynthia Armanda Dawn Trevino

Quentin Charles Trotter

Satine Loree Valencia-Graham

Noah Jack VanCleave

José Leonel Vasquez Pablo

Moises Uriel Vasquez Pablo

Christian Alexander Vigrass

Alexis Jean Walker

Ania' Lee Walker

Sadie Kaye Walker

William Zane Webster

Jackson Grant Weddle

Anna Rose Welchert

Lanae Vontella Weston

Addison Elisabeth Wheatley

Austin Lee White

Zachary Dylan Whittington-Ryberg

Jonah Brylee Williams

Taylor Claire Williams

Taylor Shay Williams

Eric James Willis

Aleece Wilson

Rylee James Wilson

Tristen Joseph Wilson

William Raymond Wise

Gideon Daniel Wood

Autumn Lynn Wright-Ortiz

Sadie Ella Wyrick-Holtsclaw

Dakoda William Young

Joseph Zaithanmawia

Lafayette High School

Alana Nikolle Adkison

Devan Tyler Admire

Rylee Mari Alden

Timothy Lee Alexander Jr.

Noah Kaiman Barksdale

Padyne Kathleen-Fern Beers

Andrew S. Bennett

Danae M. Berryman

Jeremiah A. Bettis

Taylor Michael Bledsoe

Grace M. Bowers

Tiffany Renee' Brashears

Jared Michael Busichio

Gabriel Lee Cannon

Sebastian Edward Cannon

Emerie Renee Carr

Zachary D. Carter

Adara Breanne Chilcoat

Rebecca Clampitt

Zoey Cockriel

Brennan Lee Colhour

Talyn Scot Conard

Marisa Jane Cooper

Kayla Rae Cordonnier

Mia Brooke Cortez

Celebrity Scott Courter

Jensen Jermain Cruz

Cayla Irene Curley

Colbey Curtis

Tarrin Larea Deayon

Maggie May Demers

Breonna Marie Dysart

Dathen Ebling

Cloe Rana Embrey

Jaycee Gayle Erickson

Brian Estes

Taliah Jonique Ewing

Amiya Nicole Fallon

Ja'Ran Bry Gaddie

Angela B. Gastineau

Kamryn D. George

Yelena D. Gessa Castillo

Kyra Jolyne Glore

Elijah V. Grace

Jaxson J. Griffin

Kolten Griffin

Brett Gross

Jordan McKenzi Hall

Kiersten Renee Halstead

Grace Claire Ham

Dylan Thomas Hamm

Asa Daniel Hammond

Elizabeth M. Harper

Dakota Allen Hasker

Mackenzie Nicole Henman

Joseph Taylor Huber

Synetra Ladrene Hughes

Raina Dawn Jacobus

Colby Scott Jeffers

Dakota Jenkins

Ian N. Johnson

Madison L. Jones

Harlie Marie Kellogg

Brooke E. King

Paul Koichy

Hayleigh Krause

Hanna Nichole Lee

Macey Logan

Jasmine Logston

Ethan Ryan Lowe

Jorael E. May Jr.

Jaden A. Mays

Angel Blue McCartney

Javaria M. McDonald

Daeton L. McGaughy

Michael S. McKinnon

Madyson Jean McMillian

Emily Ann McNett

Ciara Ann Miller

Kaden Anthony Dee Miller

Stephen Lucas Miller

Ceciela Paige Nicole Minear

DeAnthony J. Mitchell

Hayle Nicole Lynn Mitchell

Riley Moore

Mason Thomas Murphy

Quincy Lee Nichols

Rexnin Nino

Shane Owens

Ziesha Owens

Mason C. Patterson

Wendy Perez Villegas

Jeverina Phillik

Joselyn Jade Phillippe

Tristin L. Phillips

Chelsea C. Pritchett

Matthew Proffit

Zachary Rader

Shalee Dyan Raines

Chanler T. Randall

Grace N. Richey

Carter N. Roberts

Alexis J. Roland

Ciah Le'Chole Rucker

Caroline Marie Ruden

Julia Naniwa Rupp

Jordan B. Schellhorn

Colton A. Sidwell

Destiny Raelynn Smith

Tobias Charles Smith

Sean Sollars

Gisell Sotelo Adame

Jayden Kaye Stallworth

Katressa Lynn Starks

Trevor Michael Swope

Jerzee D. Taylor

Jonnathan L. Taylor

Brent W. Thompson

MaKayla L. Tovey

Kaleb R. Trautman

Mackenzie Diane Wacaser

Corey Wallace

Jerico Mandel Weston

Breanna Dawn White

Kaycia Allyn Williamson

Brandon Michael Wilson

Ian Francis Wilson

Jeremiah Wilson-Paden

Jori Rose Winn

Jillian Nicole Withrow

Atheana Ann Witt

Jayleigh Rose Wolf

Justice D. Woosley

Joshua Wolfgang Zaenker

St. Joseph Christian High School

Brent Boyd

Jacqi Carlson

Anna Carter

Alex Chavez

Kole Dalen

Grant Dubois

James Duvall

John Gregory

Jacob Hager

Garrett Jackson

Brooks Jorgensen

Kellam, Grady

Emily Kimsey

Audrey Maggart

William Marsh

Hailey Meyer

Alexys Minton

Tori Orton

Freh Peterson

Alaina Pitts

Grace Puthoff

Toleda Russell

Tanner Schomburg

Daniel Slaybaugh

Allyah Smith

A'maya Woods